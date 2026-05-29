< sekcia Regióny
UK a ÚRSO posilnia odbornú prípravu v energetickom práve
Cieľom je podporiť výskum či zapojiť mladých právnikov do regulačnej praxe.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Právnická fakulta (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) posilnia odbornú prípravu v oblasti energetického práva. V tejto súvislosti podpísali vo štvrtok (28. 5.) memorandum o spolupráci. TASR o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
Cieľom je podporiť výskum či zapojiť mladých právnikov do regulačnej praxe. „Spolupráca sa zameria najmä na odborné stáže študentov na ÚRSO, spoločné výskumné projekty v oblasti energetického práva, prednášky a odborné semináre vedené expertmi úradu, či na podporu pri príprave diplomových a dizertačných prác,“ priblížil Igaz.
Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce podpísali predseda ÚRSO Jozef Holjenčík a dekan PraF UK Eduard Burda. „Ide o mimoriadny krok, na príprave ktorého sme roky pracovali. Z legislatívnej praxe nášho úradu vyplýva, že regulácia energetiky je dnes jednou z najdynamickejších oblastí práva. Potrebujeme novú generáciu odborníkov, ktorí rozumejú nielen legislatíve, ale aj technickým a ekonomickým súvislostiam, a to nielen na slovenskej, ale aj európskej úrovni,“ uviedol Holjenčík. Dodal, že partnerstvo považuje za investíciu do budúcnosti slovenského energetického trhu.
Cieľom je podporiť výskum či zapojiť mladých právnikov do regulačnej praxe. „Spolupráca sa zameria najmä na odborné stáže študentov na ÚRSO, spoločné výskumné projekty v oblasti energetického práva, prednášky a odborné semináre vedené expertmi úradu, či na podporu pri príprave diplomových a dizertačných prác,“ priblížil Igaz.
Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce podpísali predseda ÚRSO Jozef Holjenčík a dekan PraF UK Eduard Burda. „Ide o mimoriadny krok, na príprave ktorého sme roky pracovali. Z legislatívnej praxe nášho úradu vyplýva, že regulácia energetiky je dnes jednou z najdynamickejších oblastí práva. Potrebujeme novú generáciu odborníkov, ktorí rozumejú nielen legislatíve, ale aj technickým a ekonomickým súvislostiam, a to nielen na slovenskej, ale aj európskej úrovni,“ uviedol Holjenčík. Dodal, že partnerstvo považuje za investíciu do budúcnosti slovenského energetického trhu.