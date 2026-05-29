UK a ÚRSO posilnia odbornú prípravu v energetickom práve

Na snímke budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Právnická fakulta (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) posilnia odbornú prípravu v oblasti energetického práva. V tejto súvislosti podpísali vo štvrtok (28. 5.) memorandum o spolupráci. TASR o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Cieľom je podporiť výskum či zapojiť mladých právnikov do regulačnej praxe. „Spolupráca sa zameria najmä na odborné stáže študentov na ÚRSO, spoločné výskumné projekty v oblasti energetického práva, prednášky a odborné semináre vedené expertmi úradu, či na podporu pri príprave diplomových a dizertačných prác,“ priblížil Igaz.

Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce podpísali predseda ÚRSO Jozef Holjenčík a dekan PraF UK Eduard Burda. „Ide o mimoriadny krok, na príprave ktorého sme roky pracovali. Z legislatívnej praxe nášho úradu vyplýva, že regulácia energetiky je dnes jednou z najdynamickejších oblastí práva. Potrebujeme novú generáciu odborníkov, ktorí rozumejú nielen legislatíve, ale aj technickým a ekonomickým súvislostiam, a to nielen na slovenskej, ale aj európskej úrovni,“ uviedol Holjenčík. Dodal, že partnerstvo považuje za investíciu do budúcnosti slovenského energetického trhu.
