UK aj STU budú cez sviatky šetriť energie, prijali viacero opatrení

Bratislava 21. decembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave prijali pred vianočnými sviatkami viacero opatrení v súvislosti so šetrením energií. Fakulty a pracoviská pristúpili napríklad k plošnému čerpaniu dovoleniek, dôjde aj k zníženiu vykurovacej teploty v budovách.



V rámci informačnej kampane medzi študentmi a zamestnancami UK zverejnila niekoľko návodov na šetrenie elektrickej energie, napríklad odporučila znížiť vykurovaciu teplotu v miestnosti pri odchode na dlhší čas. "Okrem toho bude hlavná budova na Šafárikovom námestí a jej prístavba v zadnej časti približne mesiac v šetriacom režime. Od 19. decembra do 15. januára 2023 je nariadené odpojenie všetkých počítačov, spotrebičov a inej techniky od elektrickej siete. Dodržiavanie nariadení kontrolujú pracovníci prevádzky," uviedla pre TASR hovorkyňa UK Lenka Miller. V tomto období Rektorát UK nariadil hromadné čerpanie dovoleniek počas dvoch týždňov (27. 12. 2022 – 5. 1. 2023) a vo zvyšnom období zamestnanci pracujú z domu.



Skúšky na Právnickej fakulte UK a Filozofickej fakulte UK, ktoré by mali prebiehať v týchto priestoroch, sa budú realizovať prednostne online alebo sa presunú po termíne 15. januára 2023, ak to je možné. "Všetky ostatné budovy mimo budov slúžiacich na ubytovanie budú v tomto období fungovať vo výraznom útlmovom režime, teplota v nich bude na minimálnej prevádzkovej teplote. Zostávajú však dostupné. O režime fungovania budov v správe fakúlt rozhodujú príslušné fakulty," spresnila Miller.



Fakulty a pracoviská STU pristupujú v období od 24. decembra do 8. januára 2023 k plošnému čerpaniu dovoleniek, prípadne home office. "Toto opatrenie a s ním súvisiaci útlmový režim kúrenia je podstatné v súvislosti so šetrením elektriny a tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku v nákladoch za energie. Niektoré pracoviská budú v zníženom stupni vykurovania pokračovať až do 15. januára. Ďalšie vykurujú miestnosti selektívne, respektíve v novozrekonštruovaných budovách využívajú inteligentný systém smart zónovej regulácie tepla," priblížil pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský. Všetky súčasti STU podľa jeho slov pristúpili k úsporným energetickým opatreniam podľa svojich možností.