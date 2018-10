UK dostala od macedónskej veľvyslankyne knižnicu

Katedra slovanských filológií Univerzity Komenského v bude bohatšia o literatúru. Študenti macedónskeho jazyka sa môžu priamo zoznámiť s poéziou, prózou, drámou od macedónskych autorov.

Bratislava/Skopje 17. októbra (TASR) - Knižnicu v rozsahu zhruba 300 publikácií v macedónskom i anglickom jazyku daroval v stredu Katedre slovanských filológií Univerzity Komenského v Bratislave bývalý veľvyslanec Macedónska pri NATO Martin Trenevski.



Dar odovzdal v mene svojej manželky, veľvyslankyne Macedónska v Rakúsku a na Slovensku Vasilky Poposkej-Trenevskej. "Katedra bude bohatšia o literatúru. Študenti macedónskeho jazyka sa môžu priamo zoznámiť s poéziou, prózou, drámou od macedónskych autorov. Sú tu knihy o macedónskej histórii, umení, cirkvi," spresnil Trenevski pre TASR.



"Myslím si, že je to skromný dar, ale je dávaný zo srdca, aby nás slovenská verejnosť, ale predovšetkým študenti mohli čo najviac spoznať," dodal.



Podľa neho má Slovensko a Macedónsko tisícročnú kultúrnu a duchovnú spojitosť prostredníctvom cyrilometodskej tradície. "Ide o spojitosť, ktorá má veľmi hlboké korene," zdôraznil Trenevski, ktorý katedre okrem knižnice daroval aj tradičnú macedónsku rakiju a pozlátenú repliku tzv. tetovskej menady - bronzovej sošky nájdenej v macedónskom meste Tetovo, ktorá sa datuje do šiesteho storočia pred naším letopočtom.



Trenevski, ktorý má za sebou bohatú diplomatickú i politickú kariéru, sa vyjadril aj k aktuálnemu politickému dianiu v Macedónsku po neplatnom referende o zmene názvu tejto krajiny na základe dohody s Gréckom. Spor Macedónska a Grécka o názov označil za "absurdný spor, aký si európska civilizácia nepamätá". "V 21. storočí nemôže niekto niekomu nariadiť, ako sa bude volať. To je vôľa občanov danej krajiny a tu neexistuje alternatíva... Podľa môjho názoru je tento spor absolútne neprijateľný," podotkol.



Martin Trenevski pôsobil ako veľvyslanec Macedónska pri NATO v rokoch 2010-2014. V prvej úradníckej vláde po vyhlásení nezávislosti Macedónska bol ministrom pre informácie (1991-1992) a ministrom pre imigráciu v macedónskej vláde v rokoch 1998-2001. Zároveň bol veľvyslancom svojej krajiny vo Švédsku, Fínsku, Nórsku a Estónsku, ako aj generálnym konzulom Macedónska v Kanade.