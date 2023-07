UK eviduje hlásenia o zvukoch po prelete bolidu pri Rimavskej Sobote

Bratislava/Rimavská Sobota 28. júla (TASR) - Odborníci z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave evidujú viaceré hlásenia o zvukových efektoch po prelete meteroidného telesa v okolí Rimavskej Soboty. K udalosti došlo ešte v pondelok (24. 7.) po 15.00 h. Pre TASR to potvrdil astronóm Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.



"Jasný prelet tohto denného bolidu zaznamenali kamery z Európskej bolidnej siete, ako aj iné kamerové systémy, napríklad z Maďarska. Keďže my prevádzkujeme kamery na sledovanie meteorov len počas noci a toto bol špeciálny prípad počas dňa, nedisponujeme záznamom, ktorý by sme mohli priamo spracovať," priblížil Tóth.



Preletom bolidu na juhu stredného Slovenska sa podľa UK v Bratislave zaoberajú odborníci z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky v meste Ondřejov, ktorí počítajú dráhu a prípadný pád meteoritov na území Slovenska. "Ak budeme vedieť viac, budeme organizovať vyhľadávanie prípadných meteoritov a verejnosť budeme informovať," dodal Tóth.