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Veľký úspech UK: Umiestnila sa v prestížnych rebríčkoch
Prvým rebríčkom je Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 (THE SIR 2026).
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave je najlepšou slovenskou univerzitou v troch ďalších medzinárodných rebríčkoch. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Eva Kopecká. Pripomenula aj posun UK v rebríčku QS World University Rankings 2027 zo 684. na 662. miesto.
Prvým rebríčkom je Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 (THE SIR 2026). V najnovšom hodnotení UK obhájila pásmo 601. až 800. miesta medzi 1603 hodnotenými inštitúciami. Hodnotenie THE SIR 2026 posudzuje, ako univerzity prispievajú k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN. Sleduje ich prínos vo výskume, vzdelávaní, zodpovednom riadení inštitúcie aj v spolupráci s komunitami.
Druhým je rebríček University Ranking by Academic Performance 2025 - 2026, ktorý hodnotí akademickú výkonnosť univerzít na základe publikačných a citačných ukazovateľov. Univerzita sa v ňom umiestnila na 860. mieste medzi 3000 hodnotenými univerzitami sveta.
Do tretice UK obstála aj v ďalšom medzinárodnom hodnotení, v rebríčku U.S. News 2026 - 2027 Best Global Universities Rankings. Univerzita sa v ňom umiestnila na 801. mieste spomedzi 2250 hodnotených inštitúcií zo 105 krajín sveta.
„Umiestnenie UK v prvej tisícke viacerých prestížnych medzinárodných rebríčkov, čo nás napríklad podľa rebríčka CWUR radí medzi top 3,6 percenta najlepších vysokých škôl sveta, je dôležitým potvrdením kvality našej práce, výskumu, vzdelávania aj spoločenského pôsobenia,“ skonštatoval rektor UK Marek Števček.
Prvým rebríčkom je Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 (THE SIR 2026). V najnovšom hodnotení UK obhájila pásmo 601. až 800. miesta medzi 1603 hodnotenými inštitúciami. Hodnotenie THE SIR 2026 posudzuje, ako univerzity prispievajú k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN. Sleduje ich prínos vo výskume, vzdelávaní, zodpovednom riadení inštitúcie aj v spolupráci s komunitami.
Druhým je rebríček University Ranking by Academic Performance 2025 - 2026, ktorý hodnotí akademickú výkonnosť univerzít na základe publikačných a citačných ukazovateľov. Univerzita sa v ňom umiestnila na 860. mieste medzi 3000 hodnotenými univerzitami sveta.
Do tretice UK obstála aj v ďalšom medzinárodnom hodnotení, v rebríčku U.S. News 2026 - 2027 Best Global Universities Rankings. Univerzita sa v ňom umiestnila na 801. mieste spomedzi 2250 hodnotených inštitúcií zo 105 krajín sveta.
„Umiestnenie UK v prvej tisícke viacerých prestížnych medzinárodných rebríčkov, čo nás napríklad podľa rebríčka CWUR radí medzi top 3,6 percenta najlepších vysokých škôl sveta, je dôležitým potvrdením kvality našej práce, výskumu, vzdelávania aj spoločenského pôsobenia,“ skonštatoval rektor UK Marek Števček.