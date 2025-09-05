< sekcia Regióny
Univerzita Komenského modernizuje svoje budovy a internáty
Z rezortu uviedli, že UK uspela vo výzvach s dvoma kľúčovými projektmi.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave modernizuje svoje budovy a internáty. Uspela vo výzve ministerstva školstva a získala na obnovu viac ako 11 miliónov eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu. Rektor Marek Števček podotkol, že UK aj napriek rekonštrukciám vyhovela väčšine žiadateľom o ubytovanie.
„Aj v čase rekonštrukcií poskytujú internáty UK ubytovanie prevažnej väčšine žiadateľov, pričom naďalej patríme medzi univerzity s najväčším podielom ubytovaných študentov v EÚ,“ uviedol Števček. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje investície do modernizácie vysokých škôl za investíciu do budúcnosti. „Ak chceme, aby slovenské univerzity konkurovali tým najlepším vo svete, musíme študentom ponúknuť nielen špičkových pedagógov, ale aj komfortné zázemie a moderné priestory,“ povedal.
Z rezortu uviedli, že UK uspela vo výzvach s dvoma kľúčovými projektmi. „Energetická modernizácia Lekárskej fakulty UK získala podporu 1,2 milióna eur a takmer 10 miliónov eur putuje na obnovu výškových budov bloku B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - Mlyny. Vďaka spolupráci s rezortom dopravy sa rekonštruuje aj blok A, na ktorý ministerstvo dopravy vyčlenilo 6,4 milióna eur,“ priblížili.
Ako doplnili, internáty v Mlynskej doline boli postavené ešte v 70. rokoch a po desaťročiach intenzívneho využívania je rekonštrukcia nevyhnutná. Prebieha podľa nich v troch etapách, od obnovy všetkých rozvodov, cez zateplenie fasád a výmenu okien, až po modernizáciu izieb, spoločných priestorov a vybavenia. „Študenti by sa do kompletne zmodernizovaných priestorov mali vrátiť na začiatku akademického roka 2026/2027,“ avizovali.
Investície smerujú aj do budovy Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty na Sasinkovej ulici, ktorá je architektonickou pamiatkou socialistického realizmu. Vymení sa podľa rezortu vyše 500 okien a dverí, pribudne moderné osvetlenie, kúrenie aj fotovoltika. „Obnova budovy s pamiatkovou hodnotou je nesmierne náročná, no vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR môžeme vytvoriť moderné, bezpečné a energeticky úsporné prostredie pre študentov i zamestnancov,“ povedal dekan fakulty Juraj Payer.
