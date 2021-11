Rektor Univerzity Komenského ocenil takmer 60 študentov a učiteľov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Takmer 60 študentov a učiteľov ocenil rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva. Akademickú pochvalu rektora UK získalo 29 študentov a 30 pedagógov, z toho jeden in memoriam. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller.



"Študenti, ktorí sa okrem svojich študijných povinností venujú výskumu, spoločensky dôležitým otázkam či športu, a šíria tak dobré meno našej univerzity, si zaslúžia naše uznanie. V dosiahnutých úspechoch ich denno-denne podporujú pedagógovia, ktorí sú ich tútormi, mentormi či vzormi. Som rád, že sa im môžem aj touto formou poďakovať," skonštatoval Števček.



Medzi ocenenými je študentka občianskeho práva Jana Cihanová, študent učiteľstva pedagogiky a hudby Jakub Martinček, študentka farmácie Petra Lenčová či úspešná reprezentantka Slovenska v športovej streľbe Veronika Vadovičová, študentka trénerstva.



Pedagógovia vrátane jedného in memoriam získali od rektora UK ocenenie za podporu vedeckých, umeleckých či odborných aktivít svojich študentov. Sú medzi nimi chirurg a transplantológ Ľudovít Laca, historička Eva Škorvanková, športový fyziológ a popularizátor zdravia Viktor Bielik či teoretický fyzik a popularizátor vedy Juraj Tekel. In memoriam ocenenie získal informatik a didaktik informatiky Peter Tomcsányi, ktorý sa angažoval aj v medzinárodnom výbore súťaže iBobor.