UK spúšťa hlavnú fázu rekonštrukcie druhého bloku internátov

Bratislava 24. marca (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave spúšťa hlavnú fázu rekonštrukcie bloku B internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Rektor UK Marek Števček v pondelok podpísal zmluvu so zhotoviteľom prác, ktorý zvíťazil vo verejnej súťaži. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká. Financovanie vo výške cca 12,5 milióna eur je zabezpečené z prostriedkov plánu obnovy a z vlastných zdrojov univerzity. Oba bloky plánuje vedenie UK vrátiť do ubytovacej kapacity na začiatku akademického roka 2026/2027.



"Výsledkom nášho spoločného úsilia bude kvalitné a dostupné bývanie pre študentky a študentov hodné 21. storočia. Aj v čase rekonštrukcií poskytnú internáty UK ubytovanie prevažnej väčšine žiadateľov, pričom naďalej patríme medzi univerzity s najväčším podielom ubytovaných študentov v EÚ," uviedol Števček.



Ako pripomenula Kopecká, najväčším internátom univerzity je práve internát Ľudovíta Štúra. Aktuálne sa realizuje rekonštrukcia výškového bloku A, ktorá má za sebou prvú etapu (obnovené zvislé a vodorovné rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie). "Začiatkom septembra 2024 sa začala druhá etapa (zateplenie strechy, fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí). Ukončenie druhej etapy je plánované do leta 2026," ozrejmila. Dodala, že súbežne sa začína rekonštrukcia výškového bloku B, ktorá bude taktiež realizovaná po etapách.



Kopecká priblížila, že až po ukončení prvých dvoch etáp univerzita pristúpi k tretej etape, ktorá zahŕňa výmenu nábytku, podláh a novú maľovku. Tá sa bude realizovať postupne po jednotlivých poschodiach. "Na získanie financovania rekonštrukcie výškového bloku B podala univerzita žiadosť o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy v gescii ministerstva školstva v maximálnej možnej výške, ktorú mohla žiadať (t. j. vo výške takmer desať miliónov eur), ktorá bola úspešná. Univerzita použije na dofinancovanie aj vlastné zdroje," uviedla prorektorka UK pre majetok a investície Jana Duračinská.