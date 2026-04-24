UK v Bratislave pokračuje v rekonštrukcii internátu Ľ. Štúra
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pokračuje v prácach na rekonštrukcii Internátu Ľ. Štúra. Hovorkyňa univerzity Eva Kopecká pre TASR potvrdila, že ide o kľúčovú investičnú prioritu univerzity.
„Aktuálne ju realizujeme ako dva samostatné projekty v oboch blokoch - Výškový blok A a Výškový blok B,“ povedala Kopecká. V bloku A sa finalizuje druhá etapa obnovy a priebežne sa pripravuje tretia. „Vo výškovom bloku B finalizujeme súčasne prvú a druhú etapu rekonštrukcie a taktiež sa pripravujeme na tretiu etapu,“ spresnila hovorkyňa.
V oboch blokoch v rámci prvej a druhej etapy menili zvislé a vodorovné rozvody, opravovali sociálne zariadenia, zatepľovali strechu a fasádu, menili okná a balkónové dvere, vymieňali i elektroinštaláciu. „V rámci tretej etapy nás ešte čaká výroba nového nábytku, výmena podláh a nová maľovka,“ doplnila Kopecká.
Oba projekty sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na rekonštrukciu výškového bloku A je vyčlenených takmer sedem miliónov eur, na druhý blok zhruba desať miliónov eur. Univerzita využije na dofinancovanie aj vlastné zdroje, keďže celková hodnota projektu predstavuje približne 12,5 milióna eur.
UK chce vrátiť ubytovacie zariadenie do užívania čo najskôr. To, kedy sa tak stane, nekonkretizovali. „O presnom postupe a možnostiach ubytovania budeme študentov včas informovať,“ spresnila Kopecká. Zároveň doplnila, že stavebné práce na blokoch sú naplánované tak, aby splnili termíny stanovené plánom obnovy. Presnú finálnu kapacitu internátu „Štúrak“ bude univerzita špecifikovať po ukončení všetkých stavebných prác a následnej kolaudácii.
S rekonštrukciou výškového bloku A sa začalo v roku 2023. Hlavnú fázu obnovy výškového bloku B začala UK na jar 2025.
