UK v Bratislave pri stavbe vedeckého parku porušila zákon, tvrdí ÚVO

Bratislava 29. marca (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pri postupe zadávania zákazky na vybudovanie Univerzitného vedeckého parku UK z roku 2013 porušila zákon o verejnom obstarávaní. TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Janka Zvončeková.



Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK potvrdila, že UK si tento týždeň prevzala stanovisko kontrolnej skupiny ÚVO k zrealizovanému verejnému obstarávaniu vybudovania univerzitného vedeckého parku. ÚVO sa podľa UK stotožnil s argumentáciou univerzity vo veci vylúčenia iných uchádzačov, no uvádza, že univerzita sa mala zaoberať existenciou potenciálneho konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania. Podľa ÚVO to mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Univerzita trvá na tom, že vykonala všetky možné a opodstatnené kroky v súlade s vtedy platnou legislatívou, aby konfliktu záujmov predišla.



Podľa ÚVO univerzita porušila zákon, keď nevyhodnotila splnenie podmienok účasti jedného záujemcu v užšej súťaži, keď zabudla uviesť v zápisnici z vyhodnotenia žiadostí o účasť, že tento záujemca predložil žiadosť o účasť a následne vyzvali tohto záujemcu na predloženie ponuky v predmetnej súťaži. Podľa ÚVO univerzita neoprávnene vylúčila aj jedného zo záujemcov z predmetnej úžšej súťaže z dôvodu nesplnenia podmienok. To však podľa ÚVO nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania.



Univerzita podľa ÚVO konala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení dvoch záujemcov z predmetnej užšej súťaže z dôvodu nesplnenia podmienok účasti v oznámeniach o vylúčení doručeným týmto záujemcom, nesprávne poučila týchto záujemcov. Univerzita porušila zákon aj tým, že neposlala úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení zmluvy, ktorú uzavrela použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky v lehote najneskôr 14 dní po jej splnení. To však podľa ÚVO nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania.



Rektor UK v Bratislave Marek Števček sa po zverejnení výsledkov kontroly dohodol s riaditeľom vedeckého parku Jánom Turňom na ukončení spolupráce s cieľom vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o korektnom fungovaní tejto súčasti univerzity. "Keďže náš vedecký park považujeme za mimoriadne významný projekt, rozhodli sme sa spustiť proces hľadania nového riaditeľa alebo riaditeľky v medzinárodnej vedeckej komunite," povedal Števček s tým, že by chceli nájsť človeka, ktorý zvýši medzinárodnú prestíž tohto pracoviska.



Podľa Nadácie Zastavme korupciu komisia, ktorá rozhodovala o ponukách stavebných firiem, pridelila zákazku Váhostavu-SK ešte vo februári 2014. "Nezákonné bolo najmä nevysporiadanie sa s konfliktom záujmov Turňu, ktorý o zákazke spolurozhodoval, hoci vystupoval vo firme spolu s Jurajom Širokým," uviedla nadácia.



Turňa podľa nadácie predsedal aj komisii, ktorá Váhostav - SK vybrala. "So Širokým mali istý čas spoločnú firmu. Išlo o Turňovu firmu Slovgen, ktorá robí aj biomedicínsky výskum. Široký, ktorého do firmy Turňa získal ako investora, neskôr svoj podiel výhodne predal Turňovi a to práve v čase dokončenia výstavby vedeckého parku. Slovgen sídli vo vedeckom parku," tvrdí nadácia.



UK sa rozhodla, že pri väčších projektoch bude v budúcnosti intenzívne spolupracovať priamo s ÚVO, ako aj mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na boj proti korupcii a požiada ich o konzultácie s cieľom zabezpečiť čo najviac transparentné verejné obstarávanie.