UK v Bratislave sa umiestnila v dvoch medzinárodných rebríčkoch
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa umiestnila v dvoch medzinárodných rebríčkoch vysokých škôl. V predmetovej edícii tzv. Šanghajského rebríčka (Global Ranking of Academic Subjects, GRAS) za rok 2025 dosiahla univerzita výborné umiestnenie v dvoch predmetoch. Obsadila aj 824. miesto v rebríčku QS World University Rankings Sustainability 2026, čím si polepšila o viac ako sto miest. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Prvým predmetom v rámci tzv. Šanghajského rebríčka bola fyzika, a to v pásme 301. až 400. miesta, kde si UK polepšila o sto miest oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. Druhým predmetom bola psychológia, ktorá sa umiestnila v pásme 401. až 500. miesta. V tomto rebríčku sú okrem UK zastúpené ďalšie štyri slovenské univerzity - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach.
„Predmetová edícia Šanghajského rebríčka hodnotí univerzity v 57 odboroch. Metodológia zahŕňa deväť indikátorov v kategóriách, ako sú excelentnosť vyučujúcich, excelentnosť a dosah výskumu či medzinárodná spolupráca. Hlavný Šanghajský rebríček (Academic Ranking of World Universities, ARWU) vyšiel naposledy v auguste, UK sa v ňom umiestnila ako jediná slovenská univerzita na zdieľanej priečke 901. až 1000.,“ ozrejmila Kopecká.
Okrem toho si UK polepšila pozíciu v rebríčku QS World University Rankings Sustainability 2026. Tento rebríček hodnotí univerzity z hľadiska ich sociálneho a environmentálneho vplyvu a zohľadňuje nielen záväzky v oblasti udržateľnosti, ale aj praktické výsledky ako napríklad prínos absolventov pri riešení klimatických výziev či výskum zameraný na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. Hodnotenie zahŕňa univerzity ako vzdelávacie a výskumné centrá, ale aj ako veľkých zamestnávateľov, ktorí vo svojej prevádzke zavádzajú stratégie udržateľnosti. „V tomto rebríčku sa umiestnili aj ďalšie dve slovenské univerzity (Slovenská technická univerzita v Bratislave na 1151. až 1200. mieste a Žilinská univerzita v Žiline na 1401. až 1500. mieste),“ dodala hovorkyňa.
