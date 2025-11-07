< sekcia Regióny
UK vydala novú Smernicu rektora o zvyšovaní inštitucionálnej odolnosti
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave vydala novú Smernicu rektora o zvyšovaní inštitucionálnej odolnosti, ktorej cieľom je systematicky chrániť akademické prostredie, výskum a vzdelávanie pred nežiaducimi vplyvmi cudzej moci a posilniť bezpečnostné prostredie univerzity. Dokument vychádza z európskych a medzinárodných iniciatív na ochranu výskumného a inovačného priestoru a nadväzuje na zásady akademickej slobody a integrity, slobody bádania a demokratických hodnôt. TASR o tom informovala Barbora Tancerová z oddelenia vonkajších vzťahov UK.
Smernica zavádza rámec na identifikáciu, prevenciu a nahlasovanie rizík spojených s vplyvovým pôsobením, nelegitímnym ovplyvňovaním či kybernetickými hrozbami. „Určený pracovník Útvaru bezpečnostného manažmentu UK bude zodpovedný za koordináciu činností v oblasti inštitucionálnej odolnosti, vyhodnocovanie rizík, komunikáciu s orgánmi štátu a medzinárodnými partnermi, ako aj za prípravu školení a metodických materiálov pre študentov a zamestnancov UK,“ priblížila Tancerová.
Podotkla, že smernica odporúča na úrovni fakúlt zaviesť koordinátorov inštitucionálnej odolnosti, ktorí zabezpečia implementáciu jednotlivých opatrení. Odporúča tiež, aby všetky zmluvné alebo projektové vzťahy UK, najmä so zahraničnými partnermi, prechádzali hodnotením rizík z hľadiska možného poškodenia dobrého mena UK, ohrozenia akademickej integrity, porušenia kontrolných a sankčných režimov alebo pravidiel prenosu technológií.
„Univerzita už dnes aktívne posilňuje svoju bezpečnosť a odolnosť prostredníctvom kooperácie zriadených odborných útvarov, ktoré monitorujú a zvládajú rôzne škály krízových situácií alebo vplyvových konaní cudzích aktérov z online priestoru voči záujmom a dobrému menu UK. Na tieto situácie univerzita reaguje koordinovane, prostredníctvom interných bezpečnostných protokolov, spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a odborných školení pre zamestnancov a študentov,“ uviedol rektor Marek Števček. Zároveň dodal, že posilňovanie odolnosti vzdelávacích a vedeckých inštitúcií je dôležitou podmienkou udržania dôveryhodnosti akademickej sféry.
UK zároveň deklaruje pripravenosť rozvíjať partnerskú spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a ďalšími vedeckými a vzdelávacími inštitúciami. Spolupráca sa podľa Tancerovej zameria na zdieľanie skúseností, tvorbu metodík hodnotenia rizík, koordináciu vzdelávacích aktivít a vytváranie bezpečného prostredia pre otvorenú, no zodpovedne chránenú vedeckú spoluprácu.
