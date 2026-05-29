UKB: Udalosťou roka 2025 bolo získanie rukopisu Palárikových básní
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v roku 2025 zaznamenala celkovú návštevnosť 178.747 záujemcov. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti a hospodárení UKB za rok 2025, ktorú v piatok na verejnom odpočte prezentovalo vedenie najväčšej a najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku.
„Pre našu inštitúciu bol minulý rok v číslach veľmi priaznivý, čo sa týka záujmu verejnosti o naše služby aj potvrdenia významu inštitúcie na poli kultúrnej diplomacie,“ povedala pre TASR Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB. Po kompletnej rekonštrukcii a modernizácii jej budov v roku 2025, kedy boli historické objekty odovzdané do užívania UKB, sa z inštitúcie stalo multifunkčné kultúrne centrum. „Máme vďaka tomu veľmi širokú škálu používateľov, od najmladších ročníkov až po seniorov, nielen akademikov a pedagógov,“ podčiarkla šéfka UKB.
Jej knižničný fond vlani rozšírili o 23.808 nových dokumentov a 1338 knižných jednotiek. Záber inštitúcie je mimoriadne široký, nespočíva len v starostlivosti o trojmiliónový knižničný fond, o historické dokumenty. Knižnica poskytuje tiež digitalizačné a konzultačné rešeršné služby.
V spolupráci s domácimi aj zahraničnými vedeckými a akademickými inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi, veľvyslanectvami, občianskymi združeniami a školami UKB vlani zrealizovala 118 kultúrno-spoločenských podujatí pre vyše 22.000 návštevníkov a 233 odborno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo vyše 5800 záujemcov.
Zo všetkých podujatí v rámci medzinárodnej spolupráce Stasselová vyzdvihla napríklad vedeckú konferenciu venovanú téme 200 rokov Maďarskej akadémie vied, či prednášku kandidáta na post generálneho riaditeľa UNESCO. „Chálid al-Anáni v máji 2025 prezentoval v Univerzitnej knižnici svoje skúsenosti s pamäťovými inštitúciami v Egypte a v novembri toho roku uspel so svojou kandidatúrou,“ pripomenula Stasselová.
Ďalej konštatovala, že inštitúcia má po sérii konsolidácií menší počet zamestnancov, vlani ukončilo pracovný pomer v UKB 15 zamestnancov. „Napriek tomu sa nám darí udržať otváracie hodiny, úsek služieb sa snažíme stabilizovať, aby to nepocítila verejnosť ani klienti, ktorí sa k nám radi vracajú,“ zhodnotila Stasselová.
Štatutárku inštitúcie vlani v máji opakovane zvolili do celosvetového riadiaceho výboru Medzinárodnej knihovníckej federácie (IFLA), ktorá zastupuje záujmy viac ako troch miliónov knižníc všetkých typov na všetkých kontinentoch sveta a nastavuje trendy v oblasti knihovníctva a knihovníckej profesie. Najväčšia a najstaršia vedecká knižnica na Slovensku má tak svojho zástupcu v IFLA na obdobie rokov 2025 - 2027.
Udalosťou roka 2025 bolo pre UKB bolo podľa Stasselovej získanie rukopisu Príležitostných básní Jána Palárika, datovaného v roku 1845. Vedecká knižnica za túto akvizíciu získala nomináciu na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá.
