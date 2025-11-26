Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UKF bude spolupracovať so Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Spolupráca vytvára pevný základ na rozvoj expertného zázemia v oblasti udržateľného turizmu, kempingu a karavaningu.

Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC) podpísali Dohodu o spolupráci. Dokument predstavuje ďalší krok k prepojeniu akademického prostredia s praxou, informovala Katarína Kompasová z UKF.

Vedenie univerzity od dohody očakáva posilnenie odbornej a výskumnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, možnosť realizácie praxe, stáží či terénnych výskumov študentov v kempingových zariadeniach a na významných podujatiach. Spolupráca vytvára pevný základ na rozvoj expertného zázemia v oblasti udržateľného turizmu, kempingu a karavaningu, ktoré sa stávajú čoraz populárnejšími formami cestovania aj medzi domácimi a zahraničnými návštevníkmi.
.

