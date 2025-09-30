< sekcia Regióny
UKF Fest chce spájať študentov, pedagógov i verejnosť
Na nitrianskom amfiteátri sa v utorok popoludní uskutoční študentský festival UKF Fest 2025.
Autor TASR
Nitra 30. septembra (TASR) - Na nitrianskom amfiteátri sa v utorok popoludní uskutoční študentský festival UKF Fest 2025. Organizuje ho Študentský parlament Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre s cieľom spojiť študentov, pedagógov a širokú verejnosť prostredníctvom hudby a umenia.
Ako uviedli organizátori, program ponúkne hudobné a umelecké vystúpenia. „Hlavnými hosťami festivalu budú interpreti ako Rytmus, Sofian Medjmedj, Ley Lofaj a Virvar. Ich rôznorodé žánre majú osloviť široké spektrum publika a vytvoriť jedinečnú atmosféru,“ skonštatovali.
Organizátori UKF Festu zároveň pripomenuli, že podujatie neponúka iba kultúrne vystúpenia. „Chceme posilňovať komunitné väzby a vytvárať priestor pre stretávanie a spoločné zážitky. Veríme, že prostredníctvom nášho festivalu sa nám to podarí,“ dodal podpredseda pre vonkajšie vzťahy Študentského parlamentu UKF Boris Brath.
Ako uviedli organizátori, program ponúkne hudobné a umelecké vystúpenia. „Hlavnými hosťami festivalu budú interpreti ako Rytmus, Sofian Medjmedj, Ley Lofaj a Virvar. Ich rôznorodé žánre majú osloviť široké spektrum publika a vytvoriť jedinečnú atmosféru,“ skonštatovali.
Organizátori UKF Festu zároveň pripomenuli, že podujatie neponúka iba kultúrne vystúpenia. „Chceme posilňovať komunitné väzby a vytvárať priestor pre stretávanie a spoločné zážitky. Veríme, že prostredníctvom nášho festivalu sa nám to podarí,“ dodal podpredseda pre vonkajšie vzťahy Študentského parlamentu UKF Boris Brath.