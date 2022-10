Nitra 25. októbra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) otvorila novú knižnicu Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF. Knižnica sa nachádza v budove fakulty na Štefánikovej ulici v suteréne pod dekanátom, informovala Zuzana Borzová z Katedry archeológie.



Knižnica ponúka záujemcom o archeológiu, avšak predovšetkým študentom katedry, prezenčné štúdium vedeckých a odborných publikácií. Účelom prevádzkovania vlastnej knižnice je predovšetkým pomoc študentom pri štúdiu odbornej literatúry, ako aj úsilie o zvýšenie vedeckého kreditu a o propagáciu katedry. Knižnica fungovala od decembra 2017 do konca augusta tohto roka v priestoroch Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici. Od začiatku septembra sa postupne presťahovali všetky publikácie a zariadenie knižnice do nových priestorov.



V súčasnosti obsahuje knižnica viac ako 5000 katalogizovaných kníh. Väčšinu z nich tvorí pozostalosť po Eckehartovi Schubertovi, ostatné pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým ako dar od bývalých aj súčasných kolegov, bývalých študentov, ako výmenné exempláre od ostatných archeologických inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia.



Významnú vedeckú knižnicu získala Katedra archeológie UKF v Nitre formou daru z Nemecka. Knižnú pozostalosť Eckeharta Schuberta, ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie Nemeckého archeologického ústavu vo Frankfurte nad Mohanom, kde v rokoch 1980 - 1999 viedol vedeckú knižnicu inštitútu, venovala katedre jeho manželka Anna Helena Schubertová. Knihy boli prevezené do Nitry kamiónovou prepravou v júni 2016.



Knižnica obsahuje výnimočné antikvárne kusy z 19. a prvej polovice 20. storočia, početné monografie tematicky zamerané na praveké a protohistorické obdobia a edície hodnotných časopisov, kníh a zborníkov. V roku 2007 bola hodnota knižnice ohodnotená licencovaným odborným vydavateľstvom na vyše 20.000 eur.