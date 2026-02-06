Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UKF ponúkne nový študijný program geografia pre 3. stupeň štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Foto: TASR

Historicky ide o vôbec prvý študijný program s názvom geografia, ktorý doteraz neexistoval na žiadnej vysokej škole v SR, upozornila UKF.

Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ponúkne od septembra nový študijný program geografia pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. Jeho akreditáciu udelila Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied a informatiky UKF Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, informovala univerzita.

Nitrianska katedra geografie je tak po bratislavských pracoviskách geografie, prešovskej katedre geografie a košickom ústave geografie ďalším pracoviskom, ktorý má v súčasnosti na Slovensku priznané práva realizovať študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia z geografie.

Historicky ide o vôbec prvý študijný program s názvom geografia, ktorý doteraz neexistoval na žiadnej vysokej škole v SR, upozornila UKF. Študijný doktorandský program patril medzi dlhodobé vízie katedry s takmer 67-ročnou históriou.
