Univerzita Konštantína Filozofa poskočila v rebríčku UniRank 2020

Nitra 13. februára (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa podľa výsledkov hodnotenia UniRank 2020 umiestnila na ôsmom mieste spomedzi slovenských vysokých škôl. Oproti minulému roku si tak polepšila o dve priečky.



Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré získali akreditáciu príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie alebo postgraduálne, magisterské či doktorandské vzdelanie a poskytujú kurzy v dennej, externej alebo dištančnej forme.



Podľa slov Jany Krajčovičovej z UKF je platforma UniRank zaujímavá tým, že hodnotí aj sociálne siete univerzít. „V jesennej edícii kategórie Top Slovak Universities on Facebook – 2019 Facebook University Ranking získala UKF deviate miesto a v kategórii Slovak Universities on Instagram – 2019 Instagram University Ranking siedme miesto, pričom v jarnej edícii skončila na jedenástej a ôsmej priečke,“ uviedla Krajčovičová.



Ako pripomenula, UniRank je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13.600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. „V hodnotení sa na rozdiel od iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu,“ dodala Krajčovičová.