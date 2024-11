Univerzita v Nitre pripravila na Týždeň vedy a techniky

Nitra 5. novembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa zapojí do 21. ročníka Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná od 11. do 17. novembra. Do aktivít podujatia sa zapojí všetkých päť fakúlt univerzity.



Ako informovala Jana Černáková z UKF, ústredným mottom aktuálneho ročníka je myšlienka Inováciami k zdravšej budúcnosti. "Zamestnanci UKF v spolupráci so študentmi a externými partnermi pripravili 83 odborných, vedeckých, umeleckých a popularizačných podujatí. Určené sú odbornej aj laickej verejnosti. Oslovia žiakov základných škôl, študentov stredných i vysokých škôl," uviedla Černáková.



Účastníkov čakajú prednášky, odborné semináre, konferencie, workshopy, prehliadky odborných laboratórií, exkurzie, súťaže, vernisáže výstav, premietanie filmov aj podujatia v online priestore. "Jednotlivé pracoviská UKF pre návštevníkov pripravili aktivity, ktoré sa venujú množstvu tém. Je medzi nimi pohľad do sveta osteoantropológie, poznávanie rastlín i matematické prechádzky. Verejnosť sa dozvie zaujímavosti o rádioaktivite, o našich génoch, ale aj o ochrane rôznych druhov živočíchov, o tajomstvách archeológie i astronómie. Pripravené sú aj psychologické experimenty, projekcie vybraných etnologických filmov a množstvo ďalších podujatí," doplnila Černáková.