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UKF pripravila pre uchádzačov o štúdium deň otvorených dverí
Návštevníci si budú môcť pozrieť hlavnú univerzitnú budovu, ale aj sídla všetkých fakúlt a ďalšie pracoviská UKF.
Autor TASR
Nitra 17. novembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sprístupní svoje priestory uchádzačom o vysokoškolské štúdium i širokej verejnosti. Ako informovala, deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať vo štvrtok 19. novembra.
Návštevníci si budú môcť pozrieť hlavnú univerzitnú budovu, ale aj sídla všetkých fakúlt a ďalšie pracoviská UKF. „Svoje priestory sprístupní Fakulta prírodných vied a informatiky, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta,“ uviedla UKF.
Uchádzači o štúdium sa na vlastné oči môžu presvedčiť o podmienkach, kvalite a rozmanitosti štúdia na UKF v Nitre. Zoznámia sa s priestormi univerzity a fakúlt, zistia, čo ich čaká počas učebného procesu, odbornej praxe, ale aj v rámci mimoškolského študentského života. „Odborní pracovníci im predstavia aj možnosti zahraničných mobilít, počas ktorých môžu získať cenné poznatky a praktické skúsenosti z renomovaných inštitúcií za hranicami Slovenska. Tieto podstatné informácie môžu uchádzačom výrazne pomôcť zodpovedne sa rozhodnúť pri výbere vysokej školy,“ doplnili organizátori.
Ako dodali, aktuálne na UKF v Nitre študuje 8444 študentov vo všetkých stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. Univerzita má akreditovaných 270 študijných programov v rámci 19 študijných odborov vysokoškolského štúdia.
Návštevníci si budú môcť pozrieť hlavnú univerzitnú budovu, ale aj sídla všetkých fakúlt a ďalšie pracoviská UKF. „Svoje priestory sprístupní Fakulta prírodných vied a informatiky, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta,“ uviedla UKF.
Uchádzači o štúdium sa na vlastné oči môžu presvedčiť o podmienkach, kvalite a rozmanitosti štúdia na UKF v Nitre. Zoznámia sa s priestormi univerzity a fakúlt, zistia, čo ich čaká počas učebného procesu, odbornej praxe, ale aj v rámci mimoškolského študentského života. „Odborní pracovníci im predstavia aj možnosti zahraničných mobilít, počas ktorých môžu získať cenné poznatky a praktické skúsenosti z renomovaných inštitúcií za hranicami Slovenska. Tieto podstatné informácie môžu uchádzačom výrazne pomôcť zodpovedne sa rozhodnúť pri výbere vysokej školy,“ doplnili organizátori.
Ako dodali, aktuálne na UKF v Nitre študuje 8444 študentov vo všetkých stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. Univerzita má akreditovaných 270 študijných programov v rámci 19 študijných odborov vysokoškolského štúdia.