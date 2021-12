UKF pripravila pre záujemcov o fyziku Fyzikálny adventný kalendár

Nitra 1. decembra (TASR) – Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pripravila pre priaznivcov fyziky adventný kalendár. Od stredy do piatka 24. decembra bude každý deň o 8.00 h zverejnené na youtubovom kanáli katedry nové video s experimentom, ktorý si každý môže vyskúšať aj doma. „Fyzikálny adventný kalendár sme pripravili ako alternatívu našej fyzikálnej šou Fyzika všetkými zmyslami,“ informovala Ľubomíra Valovičová z UKF.



Fyzikálny adventný kalendár pripravila univerzita v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie. Kalendár obsahuje rôzne typy experimentov. Experimenty Urob si sám si môže každý vyskúšať doma s pomôckami, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti. Do kategórie Nedokončené videá patria experimenty, ktoré si každý bude musieť dokončiť doma a zistiť, čo sa stane, prípadne uhádnuť, ako sa experiment skončí. Svoj výsledok alebo tip bude možné zaslať do súťaže a kto nebude chcieť súťažiť, môže si počkať na riešenie do ďalšieho dňa.



V ponuke adventného kalendára nechýbajú Wau experimenty, ktorých výsledok zrejme viacerých prekvapí. Fyzikálne súťaženie zahŕňa experimenty, ktoré sa dajú využiť ako súťaž medzi členmi rodiny alebo kamarátmi v škole. Podľa videí z kategórie Fyzikálne darčeky si môže každý záujemca vyrobiť fyzikálnu hračku. Školské experimentovanie zasa zahŕňa štyri experimenty, ktoré majú priamy súvis s učivom fyziky v základnej škole, pričom každý z experimentov je zameraný na jeden ročník.