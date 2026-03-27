UKF pripravuje výstavbu simulačného centra zdravotníckych odborov
Autor TASR
Nitra 27. marca (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) plánuje vybudovať simulačné centrum zdravotníckych odborov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ). Nové centrum by malo vyrásť na Kraskovej ulici v Nitre. Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní 25. marca vo Veľkom Záluží schválila finančnú podporu projektu obstarania projektovej dokumentácie na výstavbu, informovala Jana Černáková z UKF.
Nová dvojpodlažná budova prepojená so súčasnou fakultou spojovacím tunelom bude slúžiť výhradne na praktickú výučbu, simuláciu klinických a akútnych stavov a rozvoj odborných kompetencií študentov ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tým sa vytvorí tiež potrebná infraštruktúra pre efektívne využitie technického vybavenia simulačných pracovísk, ktoré fakulta plánuje zakúpiť zo schváleného projektu v rámci nenávratného finančného príspevku.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF bola úspešná v projekte Simulačné centrum klinických zručností v ošetrovateľstve a urgentnej zdravotnej starostlivosti s rozpočtom vyše 2,5 milióna eur. Cieľom projektu, podporeného cez štrukturálne fondy EÚ, Program Slovensko, je zriadenie simulačného centra s modernými simulačnými zariadeniami pre nácvik realistických klinických situácií v bezpečnom a kontrolovanom prostredí.
