UKF v konzorciu s UMB pripravuje rekonštrukciu ŠD Nitra

Nitra 6. marca (TASR) - Konzorcium Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získalo nenávratný finančný príspevok 24.909.960 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Financie sú určené na realizáciu spoločného projektu Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF, informovala prorektorka pre vzdelávanie UKF Jana Duchovičová.



V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov a na modernizáciu a dobudovanie integrovanej ubytovacej infraštruktúry. Jednou z prvých a hlavných investičných akcií v rámci spoločného projektu konzorcia bude rekonštrukcia Študentského domova (ŠD) UFK Nitra. V najbližších mesiacoch by mal byť zrealizovaný proces vysúťaženia dodávateľa rekonštrukčných prác. Samotná rekonštrukcia by sa mala začať v lete tohto roka a trvať by mala zhruba jeden rok.



Do grantovej výzvy rezortu školstva sa celkovo zapojili štyri konzorciá vytvorené z ôsmich slovenských univerzít. Z celkovej alokovanej sumy 120 miliónov eur je 12 miliónov určených na aktivity súvisiace s integráciou jednotlivých škôl do konzorcia, ostatných 108 miliónov eur by malo smerovať na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.