UKF v Nitre otvorí dvere verejnosti
Predstaví možnosti vysokoškolského štúdia.
Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - Možnosti vysokoškolského štúdia i jednotlivé fakulty a pracoviská predstaví Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre počas pripravovaného dňa otvorených dverí (DOD). Ako informovala UKF, konať sa bude 20. novembra.
DOD je určený predovšetkým maturantom a študentom tretích ročníkov stredných škôl. „Prvý kontakt s akademickým prostredím a základné informácie v rámci DOD 2025 získajú účastníci už v hlavnej budove UKF na Triede A. Hlinku 1, kde im od 8.00 do 13.00 h budú k dispozícii odborní zamestnanci v informačných stánkoch všetkých piatich fakúlt, študentských organizácií a programu Erasmus+,“ uviedla UKF.
Ďalšie podrobné informácie už záujemcovia môžu získa priamo na pracoviskách fakulty prírodných vied a informatiky, fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, fakulty stredoeurópskych štúdií i filozofickej a pedagogickej fakulty. „Tu sa bližšie oboznámia s konkrétnymi študijnými programami či podmienkami štúdia. Môžu sa zúčastniť aj na prednáškach, prezentáciách, workshopoch, diskusiách a na ďalších podujatiach, ktoré si pre nich fakulty pripravili. Prečo študovať na UKF, sa dozvedia aj zo slov študentov univerzity či jej absolventov,“ doplnila univerzita.
