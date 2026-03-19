UKF v Nitre pripravila jarnú sériu podujatí Umeleckej kaviarne
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ponúka aj v roku 2026 sériu workshopov a seminárov pod názvom Umelecká kaviareň - Ako na to? Podujatia jarnej série pripravuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF.
Ako uviedla univerzita, projekt vytvára inšpiratívny priestor pre neformálne vzdelávanie. „V uvoľnenej atmosfére pri šálke kávy sa tu stretávajú študenti, pedagógovia a priaznivci umenia s poprednými osobnosťami slovenskej kultúrnej scény,“ povedala organizátorka podujatia Ivana Gontková.
Jarný program ponúka tri aktivity zamerané na rozvoj tvorivých zručností a reflexiu umeleckej praxe. „V marci sme na besede hovorili s textárom a producentom Martinom Sarvašom na tému rocková poézia na cestách. Workshop pod vedením bábkarky Petronely Dušovej s názvom Bábka a dieťa: ‚Oživený dialóg‘ sa bude konať 8. apríla. Na 29. apríla pripravujeme workshop Zvuk a hudba vo filme pod vedením skladateľa Adriána Čermáka,“ doplnila Gontková.
Ako pripomenula, všetky podujatia Umeleckej kaviarne sa konajú v Multifunkčnej miestnosti Pavilónu hudby na Dražovskej ulici 4. „Sú otvorené pre širokú verejnosť bez ohľadu na predchádzajúce umelecké skúsenosti a vstup na všetky aktivity je voľný,“ dodala Gontková.
