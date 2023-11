V Nitre sa zapoja do 20. ročníka podujatia Týždeň vedy a techniky

Nitra 1. novembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa aj tento rok zapojí do podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jednotlivé aktivity jubilejného 20. ročníka budú prebiehať od 6. do 12. novembra.



Ako informovala UKF, zamestnanci univerzity v spolupráci so študentmi a externými partnermi pripravili 81 vedeckých a umeleckých podujatí, ktoré sú určené odbornej aj laickej verejnosti, žiakom základných škôl a študentom stredných i vysokých škôl. "Čakajú ich zaujímavé prednášky, odborné semináre, konferencie, workshopy, diskusie, prezentácie, prehliadky odborných laboratórií, exkurzie, súťaže, premietanie filmov, ale aj podujatia v online priestore," uviedla UKF.



Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. "Cieľom podujatia je práve propagácia a popularizácia vedy a techniky. Zároveň má vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o poznatkoch, ktoré nám veda prináša," doplnili organizátori.