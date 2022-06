UKF v Nitre ukáže deťom, aké je to byť vedcom

Nitra 26. júna (TASR) - Stať sa na niekoľko hodín vedcom umožní deťom z materských a základných škôl podujatie Vedecký skok do prázdnin. Organizujú ho vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.



Podujatie sa bude konať 27. a 28. júna v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky. "Ako hovorí samotný názov podujatia, ide o akciu, vďaka ktorej urobia malí škôlkari a školáci svoj prvý skok do vedy. Na chvíľu sa stanú vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie. Ako už býva dobrým zvykom, aj tento rok si môžu vyskúšať i to, aké je to byť záchranárom," uviedla Ľubomíra Valovičová z UKF.



Na pravidelnom podujatí venovanom vede sa na univerzite každoročne stretávajú stovky detí. Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied a informatiky pre nich tento rok pripravili množstvo ukážok z jednotlivých vedných oblastí. "Všetky sú prispôsobené deťom daného veku. Našou snahou bude zaujať a umožniť im objavovať čaro prírodných vied a odpovedať na ich zvedavé otázky," povedala Valovičová.



Ako pripomenula, základom všetkých aktivít bude vysoká angažovanosť detí a žiakov. "Nebudú iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale vlastnou aktívnou činnosťou sa budú spolupodieľať na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov. Našou ambíciou je pripraviť pre deti a žiakov množstvo zážitkov, aby si mohli vyskúšať, aké je to byť vedcom," dodala Valovičová.