UKF vyhlásila 12. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Nitra 9. februára (TASR) - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) vyhlásila 12. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Zapojiť sa do nej môžu žiaci základných a stredných škôl a študenti vysokých škôl. Svoje práce môžu prihlasovať do 16. apríla, vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. júna, informovalo o tom vedenie univerzity.



Súťaž má literárnu, výtvarnú a elektronickú časť. Jej cieľom je povzbudiť na budovanie národnej hrdosti a vlastenectva. „Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie,“ uviedol vyhlasovateľ súťaže.



Študentské práce by mali byť zamerané na jednu z tém Objavná výprava k misii solúnskych bratov, Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy, Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve, Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia a Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby.