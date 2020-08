UKF zabezpečí študentom zo zahraničia izoláciu na internáte Zobor

Nitra 27. augusta (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zabezpečí domácu izoláciu tým študentom zo zahraničia, ktorí boli v posledných 14 dňoch v niektorej z rizikových krajín. Ubytovaní budú na internáte Zobor.



UKF svojim študentom pred začiatkom akademického roka pripomína, že povinnosť zaregistrovať sa a vyplniť príslušný formulár má každý, kto sa vráti z krajiny, ktorá bola vyhlásená za rizikovú. Nárok na absolvovanie domácej karantény v študentskom domove (ŠD) Zobor budú mať tí, ktorým pridelili ubytovanie v niektorom z internátov alebo zmluvných zariadení UKF.



Študenti sa zaregistrujú v ŠD prostredníctvom elektronického formulára. „Do domácej izolácie nastúpia v termíne od 1. do 8. septembra. Poskytovaná bude výhradne študentom UKF, nie aj ich rodinným príslušníkom. Študent je povinný pri nástupe do domácej izolácie odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín z domovskej krajiny,“ informovala UKF.