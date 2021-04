UKF zorganizuje každoročný beh mestom, uskutoční sa netradičnou formou

Nitra 16. apríla (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zorganizuje aj tento rok tradičný Jarný beh Nitrou. Pre pandémiu sa nemôže konať hromadne, organizátori preto ponúkli študentom novú, netradičnú formu.



Úlohou účastníkov bude počas jedného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolia. Jedinou podmienkou je, že rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania. Do behu sa študenti univerzity môžu zapojiť v termíne od 26. apríla do 2. mája na trasách 1,5 až tri kilometre alebo v termínoch od 3. do 9. mája na trasách šesť až desať kilometrov.



Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, ktorá je určená pre danú kategóriu a termín. „Čas i vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Záznam z aplikácie následne nahrá do nášho elektronického systému,“ informovala UKF.