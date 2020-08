Bratislava 6. augusta (TASR) – Ukončenie rekonštrukčných prác na Bratislavskom hrade sa posunie z pôvodne plánovaného februára na jún 2021. Rovnako sa predraží. Ako pre TASR uviedol vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan, dôvodom je významný archeologický nález pod budovou na Severnej terase hradu. Verejnosť by mohla nálezy vidieť v roku 2023.



Vzhľadom na významnosť a unikátnosť nálezu Krajský pamiatkový úrad Bratislava po prerokovaní na viacerých komisiách vydal v októbri minulého roka svoje rozhodnutie k ďalšej ochrane a prezentácii nálezu.



„Tento nález bude od nás vyžadovať zmenu projektu. Rozpracovali sme ho spolu s architektmi. Potrebujeme sa rozhodnúť, akým spôsobom ideme projekt doplniť o novonájdené artefakty. Máme vypracovanú zmenu stavebného projektu," komentoval Guspan s tým, že existujú dve alternatívy.



Prvou je podpísanie dodatku s existujúcim dodávateľom stavby, ktorej pozitívom je výhodnejší termín ukončenia prác a predpoklad najnižšej ceny. Cena za stavebnú časť sa tak navýši o 1,079 milióna eur bez DPH. „Pre nás je to stropná cena a rokujeme s dodávateľom stavby o tom, akým spôsobom cenu znížiť. Táto možnosť nám umožní podpísať dodatok za ceny, ktoré boli vysúťažené ešte v roku 2018," doplnil.



Marta Čulenová z Kancelárie NR SR doplnila, že nejde o kompletnú cenu. „Následne ešte bude potrebné archeologicky doskúmať a zreštaurovať daný nález a otvoriť prezentáciu prostredníctvom Slovenského národného múzea, čo sú náklady nad rámec tejto čiastky," uviedla.



Druhou alternatívou by bola verejná súťaž na nového dodávateľa časti stavby. Jej výhodu vidí Guspan len v možnej vysúťaženej cene. Nevýhodou je predĺženie stavby minimálne o deväť mesiacov.



Čulenová dodala, že v roku 2018 bola zazmluvnená rekonštrukcia tretej etapy, ktorou by sa mala rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu ukončiť.



„To neznamená, že sa niektoré veci nebudú následne znovu opravovať. Na túto rekonštrukciu bola uzavretá zmluva o dielo v novembri 2018, stavebné práce sa začali vo februári 2019. Finančný objem rekonštrukčných prác ôsmich objektov činil zhruba 16 miliónov eur s DPH," komentovala.



Do objektov spadá budova na Severných hradbách, plochy Severnej terasy, budova pri Mikulášskej bráne, Žigmundova brána, Spodná východná terasa, Bastión Leopoldovej brány, obnova Leopoldovho nádvoria a fasáda budovy na Západnej terase.