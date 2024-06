Ukončil 5. a 6. etapu rekonštrukcie cesty Pov. Bystrica - Domaniža

Domaniža 25. júna (TASR) - Slávnostným otvorením zrekonštruovanej cesty II/517 v úseku Prečín - Domaniža v Považskobystrickom okrese zavŕšil v pondelok (24. 6.) Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) piatu a šiestu etapu modernizácie 15-kilometrového úseku cesty od Orlovského mosta v Považskej Bystrici do Domaniže. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Úsek má takmer päť kilometrov, celá realizácia stála viac ako päť miliónov eur. Spoločnosť Eurovea zrekonštruovala cestu za 13 mesiacov. Na mnohých miestach sa pre nevyhovujúci stav cesty muselo meniť celé podložie. Rekonštrukciu robili počas plnej prevádzky striedavo v ľavom a pravom jazdnom pruhu. Súčasťou cesty je šesť mostných objektov, pri obci Počarová pribudla autobusová zastávka a v Domaniži bezpečné priechody pre chodcov nasvietené LED svetlami.



"Táto cesta je veľmi zaťažovaná kamiónovou dopravou na trase Rajec - Považská Bystrica. Navyše je tam kameňolom, nová betonárka a veľa kamiónov s kameňom jazdilo po tejto ceste, aj keď sa robila modernizácia železničnej trate Púchov - hranica Žilinského kraja," pripomenul Baška.



Ako dodal, z celého takmer 15-kilometrového úseku Orlovský most - Domaniža tak zostáva zrekonštruovať už len asi dvojkilometrový úsek druhej etapy od mestskej športovej haly v Považskej Bystrici smerom na Prečín. Tie chce TSK urobiť v rámci projektu v novom programovacom období.



"Pripravujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ďalšej časti cesty II/517 z Domaniže po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom. Počkáme na výzvy a tento úsek chceme dorobiť," uzavrel predseda TSK.