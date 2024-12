Dlhá/Trnava 12. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ukončil kompletnú rekonštrukciu dvoch mostov v katastri obce Dlhá v okrese Trnava. Zbúraný a nanovo postavený bol most priamo v obci smerom na Borovú, druhý most sa nachádza za obcou na ceste tretej triedy v smere na Doľany. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Stav mostov je pre mňa dlhodobou a prioritnou témou. Sústredíme sa na obnovu tých v havarijnom stave, ako aj ich celkový monitoring. V Trnavskom okrese pri a aj priamo v obci Dlhá sme pôvodné mosty v havarijnom stave museli zbúrať a tak, ako sme avizovali, sme do konca kalendárneho roka stihli postaviť úplne nové," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Investícia do stavebných prác predstavovala 748.000 eur a bola financovaná v plnej výške z krajského rozpočtu. V pláne na najbližšie roky sú aj rekonštrukcie ďalších 13 mostov po celom kraji, pričom kraj každoročne vyčleňuje zdroje i na projektovú prípravu do budúcich rokov.