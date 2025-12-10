< sekcia Regióny
Ukončili 1. etapu obnovy Centra sociálnych služieb v Oravskej Lesnej
Pracovisko CSS v Oravskej Lesnej poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodním.
TASR
Oravská Lesná 10. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ukončil v Oravskej Lesnej prvú etapu rozsiahlej rekonštrukcie pracoviska Centra sociálnych služieb (CSS) Zákamenné. Modernizácia objektu je zameraná na zlepšenie technického stavu budovy, zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie podmienok pre klientov aj zamestnancov zariadenia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Pracovisko CSS v Oravskej Lesnej poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodním, pričom priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb je približne 70 rokov. „V rámci prvej etapy rekonštrukcie, ktorá trvala 13 mesiacov, sa zrealizovala najmä komplexná obnova strechy objektu. Súčasťou rekonštrukcie bola aj dostavba štvrtého nadzemného podlažia a prestavba časti tretieho podlažia s cieľom zlepšiť dispozičné riešenia a technické parametre budovy,“ priblížila Lacová.
Projekt za viac ako 1,3 milióna eur bol financovaný zo zdrojov ŽSK a z vlastných zdrojov zariadenia. „Modernizácia zariadení sociálnych služieb patrí medzi naše priority. V Oravskej Lesnej sme odstránili havarijný stav strechy a urobili dôležitý krok k tomu, aby mali prijímatelia sociálnych služieb bezpečné, dôstojné a kvalitné prostredie. Rekonštrukcia je rozdelená na etapy tak, aby bolo možné zachovať prevádzku zariadenia,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Podľa riaditeľa odboru investícií ŽSK Petra Mrvečku bolo technické riešenie prvej etapy mimoriadne náročné aj z dôvodu plnej prevádzky zariadenia. „Stavebné práce prebiehali za nepretržitého chodu zariadenia, čo si vyžiadalo precíznu koordináciu so zhotoviteľom aj vedením centra. Prvá etapa sa zamerala na konštrukčne najkritickejšie časti objektu, najmä strechu a nadstavbu vrátane požiarno-evakuačného výťahu, čím sme vytvorili pevný základ pre pokračovanie ďalších etáp rekonštrukcie,“ poznamenal Mrvečka.
Rekonštrukcia pracoviska CSS v Oravskej Lesnej bude pokračovať ďalšími etapami, ktoré sú zamerané na komplexnú modernizáciu interiérov prvého a druhého nadzemného podlažia, odstránenie bariér, zateplenie budovy a zmenu spôsobu vykurovania plynom z plynových zásobníkov na peletkový systém.
