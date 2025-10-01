Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukončili druhú etapu rekonštrukcie cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Riešený úsek sa nachádza medzi vysielačom a vjazdom do obce Bojničky.

Autor TASR
Hlohovec 1. októbra (TASR) - Druhá etapa rekonštrukcie cesty druhej triedy medzi Hlohovcom a Bojničkami je úspešne ukončená. Informovala o tom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Práce na súvislom úseku v dĺžke 2,1 kilometra trvali od polovice júna. Cesta bola nadpriemerne zaťažená počas rekonštrukcie mosta v Hlohovci, keď slúžila ako obchádzková trasa.

Riešený úsek sa nachádza medzi vysielačom a vjazdom do obce Bojničky. „V celom rekonštruovanom úseku boli odfrézované asfaltové vrstvy, realizovali sme úpravu krajníc a cestných priekop. Na časti úseku prebehla studená recyklácia, položili sme geomreže a nasledovalo kladenie asfaltových vrstiev,“ spresnili krajskí cestári.

Ďalším krokom bolo čistenie priepustov, úprava krajníc, terénne úpravy, tiež osadenie smerových stĺpikov a zvodidiel. Rekonštrukcia stála takmer 790.000 eur. K obnove úseku na výjazde z Hlohovca došlo vlani. Krajská samospráva rozdelila práce celkovo do troch etáp.
