Ukončili obnovu bytovky pri dome sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši

Veľký Krtíš 6. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ukončil obnovu bytovky v areáli zariadenia sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že objekt bol v pôvodnom stave od roku 1981.



Ako uviedla, štrnásť klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Škultétyho ulici bude mať nový domov v bezbariérových bytoch. Budovu zateplili, má novú strechu, vymenili okná a komplexne obnovili interiér. Do rekonštrukcie investoval kraj 927.000 eur z vlastných zdrojov.



Podľa hovorkyne v rámci nej vzniklo päť bytov pre podporu samostatného bývania a jeden byt je pre zamestnancov. "Všetky priestory sú navrhnuté a vybavené tak, aby vyhoveli aj klientom s obmedzeniami pohybu či orientácie," spomenula. Pribudol aj bezbariérový prístup do budovy, nový vstup zo zadnej časti, výťah i prístupový chodník.



S prostriedkami z európskych zdrojov a plánu obnovy chce kraj v budúcom roku začať ďalších desať projektov v oblasti sociálnych služieb. Má to byť v celkovej hodnote viac ako 3,4 milióna eur. "Počítame napríklad s výstavbou nových zariadení v Červenej Skale, Heľpe či v Žiari nad Hronom," povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.