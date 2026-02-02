Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukončili predaj lístkov v železničnej stanici Žiar nad Hronom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Online predaj využíva v súčasnosti približne 61 percent cestujúcich.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. februára (TASR) - Od začiatku februára ukončila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predaj cestovných lístkov v železničnej stanici v Žiari nad Hronom. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka nájdu cestujúci z tohto regiónu najbližšie predajné miesto v stanici Zvolen.

„ZSSK pristúpila k optimalizácii predaja v stanici Žiar nad Hronom v súlade s aktuálnymi prevádzkovými a ekonomickými podmienkami,“ poznamenal Baček s tým, že optimalizácia predajných miest neprebieha plošne ani naraz. „Rozhodnutia robíme na základe dlhodobých dát a zmien v správaní cestujúcich. Dlhodobo sledujeme presun nákupu cestovných lístkov do online prostredia,“ dodal v tejto súvislosti.

Podiel predaja cestovných lístkov prostredníctvom digitálnych kanálov v ZSSK podľa jeho slov dlhodobo rastie. Online predaj využíva v súčasnosti približne 61 percent cestujúcich, zhruba tretina cestujúcich využíva predaj na kamenných predajných miestach a približne päť percent predaja ostáva u vlakvedúcich vo vlaku s poplatkom za servis.

Baček dodal, od začiatku februára má ZSSK na Slovensku celkovo 66 fyzických predajných miest. Cestujúci si môžu lístok zakúpiť online prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky ZSSK. Ďalšou alternatívou je SMS lístok či nákup lístka vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty.
