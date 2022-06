Ukončili prvú etapu obnovy historickej budovy gymnázia v Levoči

Levoča 9. júna (TASR) - V týchto dňoch ukončili jednu zo štyroch etáp rekonštrukcie viac ako 100-ročnej historickej budovy krajského Gymnázia J. Francisciho Rimavského v Levoči. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová informovala, že zámerom projektu je sanácia objektu proti vlhkosti.



"Sanáciou prešlo krídlo budovy s telocvičňou, ktorá sa taktiež zrekonštruovala. Župa na tieto stavebné práce z vlastných zdrojov vyčlenila 425.000 eur," uviedla hovorkyňa s tým, že budova patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dôvodom jej obnovy je predovšetkým vlhkosť. Tá ovplyvnila aj využívanie interiérových priestorov, či už na účely vyučovania v učebniach, alebo na skladovanie. Projekt komplexnej sanácie budovy v predpokladanom rozpočtovom náklade 1,1 milióna eur má tento problém vyriešiť.



Prvá z etáp projektu prebiehala od leta minulého roka a zahŕňala zemné práce, chemickú injektáž, úpravy povrchov, konštrukčné a búracie práce, izoláciu proti vlhkosti, opravu podláh i maľovanie. V rámci rekonštrukcie telocvične sa odstránili podkladové vrstvy betónu a zhotovil sa nový betónový povrch, zároveň sa tu zrealizovala výmena palubovky. Zdroje PSK boli podľa Jeleňovej použité aj na opravu bleskozvodu, kanalizačné a výkopové práce, odstránenie trhlín, ako aj na práce na medziposchodí.



"Objekt z roku 1913 si už naozaj žiadal opraviť, pretože nadmerné vlhko túto národnú kultúrnu pamiatku jednak znehodnocuje a zároveň zasahuje aj do kvality vyučovacieho procesu, ktorý na škole prebieha. Pokračujeme v našom zámere uchrániť tento objekt ďalej. Na nasledujúcu etapu sme už vyčlenili financie vo výške približne 135.000 eur, pričom sanáciu ďalšieho krídla školy by sme chceli stihnúť ešte do konca tohto roka. V závislosti od finančných možností sa následne budeme v ďalších nasledujúcich rokoch snažiť dokončiť zostávajúce dve etapy projektu," dodal predseda PSK Milan Majerský.