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NDS ukončila pyrotechnický prieskum na D3
Diaľničiari dodali, že pyrotechnický prieskum patrí medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 1. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila pyrotechnický prieskum na ďalšom rozostavanom úseku diaľnice D3 medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom. Pyrotechnickou sondážou na stavbe pyrotechnici objavili tri nálezy. Diaľničiari nedávno ukončili pyrotechnický prieskum aj na stavbách D3 od Čadce po Oščadnicu a od Oščadnice po Kysucké Nové Mesto. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Medzi troma nálezmi bol jeden delostrelecký granát pri Oškerde a dva ručné obranné granáty v katastri obce Radoľa. Všetky munície boli nevybuchnuté a odborníci ich hneď po náleze zaistili, previezli a zneškodnili. „Dokopy sa na všetkých troch stavbách kysuckej D3 objavilo 12 nálezov. Boli medzi nimi delostrelecké, mínometné i trhavé granáty, ale napríklad aj protilietadlový kanón,“ spresnil člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Stavba kysuckej D3 je podľa NDS bohatá aj na ďalšie pozostatky histórie. Na plánovanej trase D3 medzi Oščadnicou a Čadcou sa nachádzal vojenský bunker, ktorý má byť dočasne umiestnený mimo stavby a následne trvalo umiestnený na novú lokalitu, kde bude slúžiť na náučné účely. „Výstavba diaľnic zakaždým prinesie aj zaujímavé objavy odhaľujúce históriu daného regiónu. Našou prvotnou úlohou ešte pred samotnou výstavbou jednotlivých cestných objektov je preto zaistiť, aby bola lokalita dôkladne preskúmaná a bezpečná,“ doplnil Mihálik.
Diaľničiari dodali, že pyrotechnický prieskum patrí medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice. Počas prieskumu odborníci preveria vopred stanovené územie pomocou špeciálnych detekčných metód. Cieľom pyrotechnickej sondáže je nájsť a bezpečne odstrániť muníciu či ďalšie pozostatky vojenskej činnosti, ktoré sa tam môžu nachádzať.
Medzi troma nálezmi bol jeden delostrelecký granát pri Oškerde a dva ručné obranné granáty v katastri obce Radoľa. Všetky munície boli nevybuchnuté a odborníci ich hneď po náleze zaistili, previezli a zneškodnili. „Dokopy sa na všetkých troch stavbách kysuckej D3 objavilo 12 nálezov. Boli medzi nimi delostrelecké, mínometné i trhavé granáty, ale napríklad aj protilietadlový kanón,“ spresnil člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Stavba kysuckej D3 je podľa NDS bohatá aj na ďalšie pozostatky histórie. Na plánovanej trase D3 medzi Oščadnicou a Čadcou sa nachádzal vojenský bunker, ktorý má byť dočasne umiestnený mimo stavby a následne trvalo umiestnený na novú lokalitu, kde bude slúžiť na náučné účely. „Výstavba diaľnic zakaždým prinesie aj zaujímavé objavy odhaľujúce históriu daného regiónu. Našou prvotnou úlohou ešte pred samotnou výstavbou jednotlivých cestných objektov je preto zaistiť, aby bola lokalita dôkladne preskúmaná a bezpečná,“ doplnil Mihálik.
Diaľničiari dodali, že pyrotechnický prieskum patrí medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice. Počas prieskumu odborníci preveria vopred stanovené územie pomocou špeciálnych detekčných metód. Cieľom pyrotechnickej sondáže je nájsť a bezpečne odstrániť muníciu či ďalšie pozostatky vojenskej činnosti, ktoré sa tam môžu nachádzať.