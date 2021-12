Ukončili rekonštrukciu cesty na Muráni,ktorú poškodili prívalové dažde

Muráň 2. decembra (TASR) – Rekonštrukcia cesty II/531 medzi obcami Muráň a Muránska Huta v okrese Revúca, ktorú minulý rok vážne poškodili prudké prívalové dažde, je ukončená. Práce za viac ako 7,5 milióna eur trvali desať mesiacov a patrili medzi najnáročnejšie rekonštrukcie v Banskobystrickom kraji. Na štvrtkovom brífingu o tom informovalo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"Cestu tu 28. júna minulého roku poškodili prívalové dažde tak závažne, že v niektorých úsekoch doslova prestala existovať. V oblasti Muránskej planiny padlo vtedy za 24 hodín až 132 milimetrov zrážok a taký dážď si nikto z miestnych nepamätal," pripomenul predseda BBSK Ján Lunter.



BBSK začal vzniknutú situáciu riešiť bezodkladne po poškodení cesty, rekonštrukciu si nakoniec vyžadoval 5,5 kilometra (km) dlhý úsek. S opravou cesty sa začalo 16. októbra 2020, k čiastočnému sprejazdneniu došlo už po dvoch mesiacoch nepretržitej práce stavebných mechanizmov.



"Najväčšou výzvou bolo popasovať sa so začiatkom stavby, keď bolo na zničenej ceste potrebné vybudovať prístupové cesty a realizovať práce vo vysokom tempe na krátkom úseku. V tom spočívala aj náročnosť celej stavby, keď to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnice. Na ceste II/531 sa nachádzame na úzkej ceste, kde je obmedzený prístup pre prísun materiálu, presun strojov a ľudí, pohyb mechanizmov,“ vysvetlil vedúci strediska závodu Inžinierske staviteľstvo spoločnosti Skanska SK Peter Ošvát.



Pri rekonštrukcii cesty boli využité mechanizmy do náročného terénu, medzi nimi aj kráčajúci bager, ktorý bol schopný dostať sa na miesta, kde to štandardným strojom nebolo umožnené. Na stavbe bolo namontovaných a opravených viac ako desať km zvodidiel a položených vyše 2500 ton asfaltových zmesí. Zosunutý svah bol v najkritickejšom mieste sanovaný technológiou násypu vystuženého oceľovými sieťami spoločne s 3D systémom Krismer.



"Ide o oceľový trojrozmerný roštový systém panelov, kotvených do svahu, pričom tieto panely sú vyplnené kamenivom. To zabezpečuje vysokú životnosť a viac-menej bezúdržbovosť. Je to prvá stavba na Slovensku, kde je v tomto prevedení použitý tento systém,“ doplnil Ošvát. Použité technológie a uskutočnené vodozádržné opatrenia by mali zabezpečiť, že podobné poškodenie cesty by sa už v budúcnosti nemalo opakovať.



Dokončenie rekonštrukcie cesty na Muráni a náročnosť prác ocenili aj starostovia obcí Muráň a Muránska Huta, ktorých obyvateľov poškodenie cesty poznačilo najviac. Obe obce sú od seba vzdialené len osem km, uzávera cesty však pre kamióny a vozidlá bez špeciálneho povolenia znamenala obchádzku dlhú približne 85 km.



"Jazdiť obchádzkou raz za čas sa dá, no dochádzať takto do práce dennodenne je náročné na čas a financie. Odovzdanie cesty teraz pred Vianocami je krásny darček pre všetkých obyvateľov a cestujúcich," poznamenal starosta Muránskej Huty Marian Szentandrássi.