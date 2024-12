Komisárka ocenila zmeny v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň

Bratislava 17. decembra (TASR) - Zmeny v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň oceňuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Zároveň so svojím tímom zostáva naďalej v úzkej komunikácii s liečebňou a bude ju monitorovať častými osobnými návštevami. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) Štefánia Kačalková.



Komisárka navštívila detskú psychiatrickú liečebňu v okrese Trebišov 4. decembra. Účelom bola kontrola plnenia opatrení uložených liečebni správami ÚKOZP na základe monitoringu vykonaného minulý rok v decembri. Komisárke aj jej tímu boli prezentované zmeny, ktoré zariadenie už vykonalo na základe monitorovacích správ.



Podľa nedávno vymenovanej primárky Terézie Rosenbergerovej, hlavnej odborníčky pre pedopsychiatriu, liečebňa opustila prístup, v ktorom deti prichádzali do liečebne v niektorých prípadoch za trest. "Videli sme, že deťom sú v súčasnosti v rámci ich liečby poskytované variabilné aktivity na zmysluplné trávenie voľného času, ako napríklad tanečné či kreatívne aktivity. Bazén aj relaxačné miestnosti sú plne využívané," uviedla Stavrovská.



Počas návštevy v Hrani bolo podľa úradu zrejmé, že deti trávia každý deň určitý čas na čerstvom vzduchu a majú pravidelný telefonický aj osobný kontakt s rodinou. Rodičia si pritom často berú deti na celý deň či celý víkend domov. V rámci liečebného procesu sú im poskytované nielen individuálne a skupinové psychoterapie, ale napríklad aj canisterapia. Komisárka s celým tímom ocenila prebiehajúce zmeny a povzbudila zamestnancov liečebne k ďalšej implementácii opatrení zo správ úradu.



"Keď to porovnáme s našou návštevou pred rokom, veľa vecí funguje lepšie. Napríklad detskí a mladí pacienti nie sú sústavne monitorovaní kamerami. Používajú ich iba občas, a to len v čase akútnych prípadov," zdôraznila Stavrovská. Dodala, že denná hygiena – sprcha bola dovolená iba dvakrát do týždňa, teraz sa môžu pacienti sprchovať každý deň.



V liečebni sa zároveň konalo aj odborné sympózium so zameraním na detský a adolescentný vek pod vedením primárky Rosenbergerovej. Podľa jej slov sa liečebňa otvára novým poznatkom a má ambíciu ako jediné zariadenie na Slovensku svojho druhu organizovať semináre pre pedopsychiatrov, psychológov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi s cieľom zvyšovania nielen ich odbornosti, ale napríklad aj povedomia o štandardoch dodržiavania ľudských práv.



Hranianska liečebňa už začala realizovať žiadané rodinné terapie. Primárka má podľa úradu veľké plány s liečebnými postupmi, chce priniesť napríklad pravidelnú muzikoterapiu, hippoterapiu či biblioterapiu, ale v ponuke už je aj peer konzultant s vlastným projektom Braňo Mojsej. Peer konzultant je človek so skúsenosťou s liečbou duševného ochorenia, ktorý je stabilizovaný, má nad svojím príbehom nadhľad a pomáha ako súčasť tímu odborníkov druhým ľuďom. "Snažíme sa zmeniť povedomie o psychiatrii, že to nie sú iba tabletky," konštatovala primárka.