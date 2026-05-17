UKRADLA VÝČAP Z BUFETU: Polícia už začala trestné stíhanie

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Bratislava 17. mája (TASR) - Policajti zadržali v piatok (15. 5.) popoludní ženu, ktorá z bufetu športového areálu na Vápencovej ulici v Bratislave ukradla výčap v hodnote 2000 eur. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Zariadenie z miesta odtlačila, pričom na základe oznámenia ju spozorovala a obmedzila na osobnej slobode na Mlynskej ulici (spolu s výčapným zariadením) hliadka policajtov obvodného oddelenia Policajného zboru,“ priblížil Szeiff.

Ako doplnil, ženu policajti následne eskortovali na stanicu a po vykonaní potrebných úkonov ju umiestnili v cele policajného zaistenia.
