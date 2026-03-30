UKRADLI DESIATKY JAHNIAT: Incident sa stal v obci Dlhé Stráže
Prípadom trestného činu krádeže sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Levoči.
Autor TASR
Dlhé Stráže 30. marca (TASR) - Polícia vyšetruje krádež desiatok jahniat v obci Dlhé Stráže v Levočskom okrese. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k nej došlo v sobotu (28. 3.) v noci.
„V objekte bývalého družstva v obci Dlhé Stráže páchateľ prešiel do maštale, odkiaľ odcudzil 40 kusov jahniat. Poškodený majiteľ vzniknutú škodu vyčíslil na približne 2000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
