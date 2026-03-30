Pondelok 30. marec 2026
UKRADLI DESIATKY JAHNIAT: Incident sa stal v obci Dlhé Stráže

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Ján Krošlák

Autor TASR
Dlhé Stráže 30. marca (TASR) - Polícia vyšetruje krádež desiatok jahniat v obci Dlhé Stráže v Levočskom okrese. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k nej došlo v sobotu (28. 3.) v noci.

„V objekte bývalého družstva v obci Dlhé Stráže páchateľ prešiel do maštale, odkiaľ odcudzil 40 kusov jahniat. Poškodený majiteľ vzniknutú škodu vyčíslil na približne 2000 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Prípadom trestného činu krádeže sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Levoči.
