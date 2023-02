UKRADLI MU TELEFÓN: Polícia objasnila lúpež v Prešove

Prešov 9. februára (TASR) - Zo zločinu lúpeže polícia obvinila 38-ročného muža z obce Chminianske Jakubovany a 29-ročnú ženu z obce Ostrovany. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Lidayová, dopustili sa jej 28. januára na Východnej ulici v Prešove.



"Muž z Veľkého Šariša odchádzal z areálu autobusovej stanice, keď k nemu pristúpil 38-ročný muž, chytil ho za bundu a snažil sa mu ju vyzliecť. Muži spolu zápasili, čo využila 39-ročná žena a z vrecka bundy mu chcela vziať peňaženku, no nepodarilo sa jej to. Počas zápasu napadnutému mužovi vypadol z nohavíc mobilný telefón, ktorý mu útočníci vzali a ušli preč," uviedla Ligdayová.



Napadnutý 43-ročný muž neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Ukradnutím telefónu mu vznikla škoda vo výške 170 eur.



"Obvineným za zločin lúpeže hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Obvinený muž je stíhaný väzobne a žena je stíhaná na slobode," dodala krajská policajná hovorkyňa.