UKRADLI TISÍCKY EUR: Prípad vyšetruje polícia

Toporec 20. februára (TASR) - Polícia v Spišskej Belej vyšetruje krádež väčšej finančnej hotovosti z jedného z rodinných domov v obci Toporec. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že poverený príslušník vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže.



"Páchateľ sa skutkov dopustil v čase od 12. do 19. februára, keď neoprávnene vošiel do domu a zo spálne ukradol finančnú hotovosť vo výške 10.000 eur," uviedla hovorkyňa.



Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom opakovane vyzýva občanov aby si chránili svoje domovy a aby si cenné veci alebo finančné prostriedky, ktoré uchovávajú doma, zabezpečili. "Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nenechávajte si doma vyššie sumy peňazí a hlavne nikomu o tom nerozprávajte, nech sa zdá osoba akokoľvek dôveryhodná," uzavrela Ligdayová.