UKRADLI VETERÁN: Páchatelia už čelia obvnineniu
Autor TASR
Šaštín-Stráže 26. augusta (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov v súvislosti s krádežou dvojkolesového veterána Tatran S-125 z areálu firmy v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica. Páchatelia spôsobili krádežou a poškodením majetku škodu vo výške viac ako 3500 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, dvaja muži prišli na osobnom aute k firme a cez dieru v betónovom plote vošli dnu. Vylomili petlicu s visiacim zámkom na budove skladu. Vnútri našli motocykel, odišli a večer sa vrátili. „Motorku vytlačili z budovy smerom k betónovému plotu, ktorý museli prácne rozobrať, aby sa s ‚korisťou‘ dostali von z areálu. Potom motocykel odtlačili len niekoľko desiatok metrov do lesného porastu a odišli preč,“ priblížila.
Policajti veterána zaistili a po vykonaní potrebných úkonov vrátili pôvodnému majiteľovi. Osoby podozrivé zo skutku sa podarilo stotožniť. „Poverený policajt potom na základe rozsiahlej dôkaznej situácie obvinil dvoch mužov vo veku 30 a 32 rokov z prečinu krádeže spolupáchateľstvom. Za tento skutok im môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala polícia.
