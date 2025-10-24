< sekcia Regióny
UKRADOL NÁHRDELNÍK: Gruzíncovi hrozí väzenie
Polícii sa podarilo získať presný popis páchateľa.
Autor TASR
Galanta 24. októbra (TASR) - Galantská polícia obvinila 53-ročného muža gruzínskej národnosti z trestného činu krádeže. V predajni šperkov využil nepozornosť predavačky a odišiel so 14-karátovým dámskym náhrdelníkom vo vrecku. Trnavská krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
Polícii sa podarilo získať presný popis páchateľa. „Vďaka rýchlej reakcii a výbornej spolupráci s pracovníkmi miestnych zlatníctiev bol muž po troch dňoch vypátraný. Počas výsluchu, ktorý prebiehal v prítomnosti tlmočníka, sa ku skutku priznal. Náhrdelník medzičasom odniesol do záložne, no policajtom sa ho podarilo včas zaistiť a vrátiť majiteľovi,“ priblížila s tým, že Gruzíncovi hrozí dvojročné väzenie.
Polícii sa podarilo získať presný popis páchateľa. „Vďaka rýchlej reakcii a výbornej spolupráci s pracovníkmi miestnych zlatníctiev bol muž po troch dňoch vypátraný. Počas výsluchu, ktorý prebiehal v prítomnosti tlmočníka, sa ku skutku priznal. Náhrdelník medzičasom odniesol do záložne, no policajtom sa ho podarilo včas zaistiť a vrátiť majiteľovi,“ priblížila s tým, že Gruzíncovi hrozí dvojročné väzenie.