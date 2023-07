UKRADOL POČÍTAČ Z NEMOCNICE: Polícia páchateľa chytila

Skalica 22. júla (TASR) - Kriminalisti zo Skalice objasnili prípad krádeže počítača a softvéru v celkovej hodnote viac ako 20.000 eur vo Fakultnej nemocnici AGEL v Skalici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



Počítač odcudzil 35-ročný muž, ktorý v nemocnici pracoval ako brigádnik v externej firme na maliarske práce. "Počas maľovania pracoviska magnetickej rezonancie si dotyčný všimol počítač pod pracovným stolom. Priniesol si papierovú krabicu a počítač s príslušenstvom dal do nej. Potom sa nenápadne vytratil z pracoviska a počítač vyniesol z nemocnice. Zachytila ho pritom bezpečnostná kamera," uviedla Linkešová.



Policajti prešli zoznam najatých maliarov a na základe osobnej znalosti a záznamu z kamery vytypovali podozrivé osoby. "Do pár hodín už poznali meno muža, ktorý mal krádež na svedomí a kriminalistom sa nakoniec pod ťarchou dôkazov ku všetkému priznal. Keď mu policajti povedali, na čo počítač slúžil a hodnotu, s policajtmi začal spolupracovať. Hoci sa snažil techniku predať, nepodarilo sa mu to a policajti všetko zaistili a vrátili späť do nemocnice," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľ ho v tzv. superrýchlom konaní obvinil z prečinu krádeže. Okresný súd v Skalici ho odsúdil s podmienkou na tri roky.