Ukradol sladkosti a poškodil autá: V Snine vyčíňal neznámy páchateľ

Snina 16. apríla (TASR) - V jednej z firiem v Snine neznámy páchateľ v uplynulých dňoch vošiel do viacerých neuzamknutých áut odstavených na parkovisku, ako aj do budovy. Z kuchyne odcudzil potraviny a sladkosti, autá poškodil. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



V jednom vozidle vylial neznámu tekutinu na sedačku, s druhým autom, v ktorom boli kľúče, narazil do steny budovy. Na ďalšom aute poškodil tesnenie a poškriabal dvere.



„Škoda, ktorú páchateľ celkovo spôsobil, zatiaľ nebola vyčíslená,“ uviedla hovorkyňa s tým, že polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný v súbehu s trestným činom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.