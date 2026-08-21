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Ukrajinci a Slováci oslávia v Trnave 35. výročie nezávislosti Ukrajiny

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Na snímke hešteg na pešej zóne v Trnave. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Podujatie zároveň ponúka platformu pre miestne organizácie, ktoré sa môžu predstaviť verejnosti prostredníctvom informačných stánkov a priblížiť svoje služby a aktivity.

Autor TASR
Trnava 21. augusta (TASR) - Ukrajinci a Slováci oslávia v piatok popoludní priateľským piknikom na nádvorí pri Mariánskej sále v Trnave 35. výročie nezávislosti Ukrajiny. Pripomenú si aj obete okupácie Československa, ktorá sa začala v roku 1968 obsadením krajiny vojskami Varšavskej zmluvy. Za organizátorov o tom informovala Kristína Königová z Centra pomoci pre rodinu (CPPR).

Piknik vytvára priestor na stretnutie, spoznávanie a budovanie vzťahov medzi ukrajinskou a slovenskou komunitou v Trnave. Podujatie zároveň ponúka platformu pre miestne organizácie, ktoré sa môžu predstaviť verejnosti prostredníctvom informačných stánkov a priblížiť svoje služby a aktivity,“ priblížila Königová.

Podujatie sa koná štvrtý raz. Súčasťou programu, ktorý sa začne v piatok o 16.00 h, budú okrem iného aj hudobné a tanečné vystúpenia, módna prehliadka ukrajinských návrhárok, tvorivé dielne či jarmok originálnych výrobkov klientov integračného centra.

Organizátormi podujatia sú CPPR, Trnavská arcidiecézna charita s podporou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava.
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